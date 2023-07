Jogo de preparação entre Boavista e Penafiel agendado para este sábado

O Penafiel anunciou, esta sexta-feira, através da suas redes sociais, que a equipa às ordens de Hélder Cristóvão vai realizar mais um jogo de preparação para a próxima temporada este sábado, pelas 10 horas, no Estádio Municipal 25 de abril.O adversário dos durienses será o Boavista, da Liga Betclic, e partida será jogada à porta aberta, o que significa que os interessados em voltar a ver as duas formações em ação apenas precisam de se deslocar até ao recinto do Penafiel para o fazer.Recorde-se que as duas equipas foram eliminadas na 1.ª fase da Allianz Cup, no fim de semana transato. O Penafiel perdeu na Madeira, diante do Nacional, nos penáltis, tal como o Boavista, que também perdeu no desempate para o U. Leiria, no Estádio do Bessa.