Jorge Couto e Ricardo Paiva orientam Boavista na receção ao V. Guimarães

Jorge Couto, treinador-adjunto, e Ricardo Paiva, técnico da equipa de sub-19, vão comandar o Boavista na receção ao Vitória de Guimarães, no sábado, da 14.ª jornada da Liga Betclic, revelou à agência Lusa fonte axadrezada.

Depois de ter rescindido por mútuo acordo na terça-feira com Petit, que tinha solicitado a sua demissão do comando técnico a seguir à derrota sofrida dois dias antes na visita ao Estrela da Amadora (3-1), da 13.ª ronda, a administração presidida por Vítor Murta optou por uma liderança repartida, composta por dois elementos que já trabalhavam no clube.

Jorge Couto pertence ao corpo técnico do Boavista há nove temporadas e continuou em funções depois da saída do anterior treinador principal e dos seus adjuntos Nuno Pereira, Mário Nunes, Germano Pires e Tiago Pinto, tendo contribuído desde o início da semana para a orientação dos trabalhos de preparação do duelo frente ao Vitória de Guimarães.

O ex-jogador surgirá formalmente como o responsável técnico das panteras na ficha de jogo, por possuir o quarto nível de treinador, ao contrário de Ricardo Paiva, que dirige os sub-19 há sete épocas e foi campeão nacional da II Divisão desse escalão em 2021/22.

O antigo coordenador da formação do Boavista, de 43 anos, acumula agora uma inédita passagem pelo conjunto principal, enquanto Jorge Couto, de 53 anos, já tinha assumido funções interinas em 2015/16, 2018/19 e 2020/21, com duas derrotas no campeonato e uma para a Taça de Portugal, além de ter orientado a extinta equipa B, de 2017 a 2019.

Campeão do mundo de sub-20 por Portugal em 1989, o ex-avançado internacional luso finalizou a carreira de futebolista ao serviço do clube do Bessa, no qual competiu durante sete temporadas e juntou as últimas Taça de Portugal (1996/97) e Supertaça Cândido de Oliveira (1997) do palmarés do clube a um inédito título de campeão nacional (2000/01).

O Boavista prescindiu de realizar a habitual conferência de imprensa de antevisão à receção ao Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 25 pontos, a seis dos líderes Sporting e FC Porto, da 14.ª jornada da Liga, que se disputará no sábado, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

As panteras ocupam o 10.º posto, com 15 pontos, cinco acima da zona de despromoção, e não vencem na prova desde a goleada caseira ao então lanterna-vermelha Desportivo de Chaves (4-1), em 18 de setembro, para a quinta ronda, tendo acumulado na Amadora o oitavo jogo sem vencer e a quinta derrota consecutiva pela primeira vez desde 1959/60.