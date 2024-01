Jorge Couto não quis sair após ser expulso

O dérbi que a certa altura até parecia poder decorrer de forma pacífica, acabou pintado de vermelho, com quatro expulsões, três nos bancos e uma no relvado. Jorge Couto, um dos líderes da equipa técnica do Boavista, que enquanto jogador representou panteras e dragões, foi um dos que receberam cartão vermelho e, com alguma surpresa, demorou a retirar-se do campo e só o fez já com o jogo reatado. O primeiro a ser expulso foi o team manager do FC Porto, Rui Correia, que estava no banco de apoio e pedia amarelo a Malheiro. Do banco do Boavista também foi expulso o adjunto Pedro Rufino e, no campo, o vermelho subiu para Camará.