Jorge Couto orientou treino do Boavista

Jorge Couto orientou o treino do Boavista desta quarta-feira. O técnico, que está ao leme enquanto o dossiê técnico não é solucionado, orientou a sessou de trabalhos, depois de nos últimos dois dias terem sido os adjuntos de Petit a cumprir esse papel.Jorge Couto, diga-se, irá estar no banco frente ao Vitória, repetindo uma função que já cumpriu no passado.