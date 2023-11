José Peseiro volta a chamar Chidozie e Onyemaechi para a Nigéria

A Nigéria anunciou, esta quinta-feira, a lista de convocados para o arranque da qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, que será disputado nos Estados Únidos, México e Canadá. Mais uma vez, o selecionador José Peseiro chamou para os trabalhos Chidozie e Onyemaechi, dupla do Boavista. Pelo contrário, Zaidu, do FC Porto, recuperado entretanto de lesão, ainda não foi chamado.Refira-se que a Nigéria tem embates marcados com o Lesoto, a 16 de novembro, e o Zimbabué, no dia 19.