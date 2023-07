Kenji Gorré despede-se do Boavista: «Quero agradecer a todos mas agora tenho de dizer adeus»

Kenji Gorré, extremo de 28 anos natural da Holanda, mas com passaporte de Curaçau, terminou a sua ligação ao Boavista e recorreu às redes sociais para despedir-se dos adeptos axadrezados e do emblema do Bessa, ao serviço de quem disputou 65 jogos oficiais ao longo das últimas duas épocas, com sete golos marcados e nove assistências.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kenji Gorre´ (@kenjigorre)

"Quero agradecer a todos os meus companheiros, staff e adeptos do Boavista. Senti-me em casa desde o primeiro dia. Estou muito agradecido por ter tido esta experiência, que ficará para sempre gravada no meu coração. O amor, o apoio e poder ouvir o meu nome a ser cantado no estádio proporcionou-me sensações que não consigo descrever. Foi um período que recordarei com saudade para sempre", escreveu Kenji Gorré, garantindo que levará "o Boavista no coração para sempre": "Vou apoiar o Boavista sempre, onde quer que esteja. Não sei o que futuro me reserva, mas por agora tenho de dizer adeus".