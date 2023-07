Kenji Gorré vai prosseguir a carreira no Qatar e ao serviço do Umm-Salal, equipa que ficou um lugar acima da chamada 'linha d'água', salvando-se da despromoção na derradeira jornada. O extremo de 28 anos terminou a sua ligação ao Boavista, onde na última época cumpriu 32 jogos, com 3 golos e 5 assistências.Segundo avança a imprensa holandesa, Gorré já assinou um contrato de dois anos com o seu novo clube e curiosamente vai ser adversário de Yusupha, que neste defeso também trocou o Boavista por um clube do Qatar, neste caso o Al-Markhiya.