O Lille já formalizou proposta por Tiago Morais, com o valor a rondar os 4 milhões de euros, apurou Record. Nesta altura um dos pontos em discussão prende-se com os prazos de pagamento.O extremo axadrezado foi observado ao vivo pelo clube francês no Benfica-Boavista, realizado no Estádio da Luz, referente à jornada 18 da Liga Betclic, e esse interesse ganhou agora contornos concretos.