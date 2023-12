Há uma nova contrariedade no Boavista. O guada-redes Luís Pires sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai desfalcar os axadrezados durante alguns meses.Segundo o clube da Invicta, o brasileiro será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, de forma a amenizar o tempo de paragem e a melhorar a recuperação do guarda-redes.Este é o sétimo nome no boletim clínico das panteras, que inclui Dabó, Miguel Reisinho, Luís Santos, Rodrigo Abascal, Vincent Sasso e o compatriota de Luís Pires e colega na baliza, César.Assim, segundo apurou, os treinos de Petit deverão prosseguir apenas com duas opções entre os postes, João Gonçalves e o jovem de 16 anos Tomé Sousa, que tem vindo a ocupar o lugar no banco de suplentes há vários jogos.