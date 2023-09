Makouta: «Estamos numa fase positiva e queremos dar continuidade»

Makouta recebeu esta tarde o prémio da Liga para o melhor médio do mês de agosto, depois de recolher o maior número de votos dos treinadores. O francês de 26 anos, que é internacional pelo Congo, assumiu a grande fase da sua equipa como determinante para receber este prémio."Este é um momento importante para mim e para o clube, sinto-me muito honrado por receber este prémio e partilho-o com os meus colegas, que estão sempre comigo para me ajudar em cada treino e em cada jogo. Em conjunto com a equipa técnica, que trabalha muito bem, este é um prémio merecido para nós, pelo início de época que estamos a fazer e que queremos dar continuidade. Estamos numa fase positiva", registou Makouta.