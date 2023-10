Makouta: «Estou desiludido, tenho de ganhar esse tipo de duelos»

O Boavista empatou em casa com o Famalicão (2-2), em jogo da sétima jornada da Liga Betclic. Jhonder Cadiz (12) adiantou os minhotos, de penálti, com Reisinho (44) e Salvador Agra (69) a conseguirem a reviravolta para os 'axadrezados', antes de Justin de Haas (90+3) empatar. No final, Makouta mostrou-se triste e reconheceu que errou."Estou desiludido porque estive no lance do empate. Tenho de ganhar esse tipo de duelos. Não ganhei, o Famalicão marcou e agora temos de continuar a trabalhar para ganhar o próximo jogo", disse-"Foi um jogo muito complicado, mas tivemos mais oportunidades e merecíamos mais. Depois do último jogo, creio que a equipa reagiu bem e fez uma boa exibição. Penso que merecíamos os três pontos, sofremos o empate, mas a equipa está no bom caminho."