Martim Tavares afasta cenário de lesão grave

Afinal, Martim Tavares não tem uma lesão grave conforme se suspeitava. As imagens de dor do avançado de 20 anos do Boavista no jogo realizado em Arouca, para a Taça de Portugal, de onde saiu direto para o hospital, provocaram o natural alarme, mas os exames complementares entretanto realizados eliminaram a suspeita de uma fratura na perna esquerda.Isto quer dizer que Martim Tavares tem uma lesão menos grave, sofrendo um forte traumatismo que o deixa, por agora, em dúvida para o jogo do próximo domingo, também frente ao Arouca, mas agora no Bessa para a 12ª jornada da Liga Betclic.Refira-se que Bozeník, Rodrigo Abascal e Salvador Agra também saíram com problemas físicos do jogo em Arouca e estão em dúvida para domingo, isto num cenário nada favorável para Petit e já com quatro elementos no departamento clínico, no caso Vincent Sasso, Miguel Reisinho, César Dutra e Augusto Dabó.