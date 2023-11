Médios ligados guiam a pantera

O médio Seba Pérez, de 30 anos, foi eleito pelos adeptos axadrezados como o melhor jogador do mês de outubro. Distinção sustentada com o estupendo golo que o criativo apontou em Oliveira de Azeméis, para a Taça de Portugal, e com reflexos no orgulho, apesar de que Seba Pérez também seja célere a dar ênfase ao sentido coletivo, bem como a colocar o foco na reação pretendida para a visita a Vila do Conde.

"O mais importante é a equipa. Não gosto muito dos prémios individuais, mas agradeço aos adeptos que me deram esta confiança e espero ter mais um", atirou o colombiano entre sorrisos, sem esconder que "frente ao Sporting ficou a sensação que o Boavista podia ter conseguido algo mais" e revelando que "o entendimento com Makouta e Reisinho na zona de construção é muito bom". Perspetiva otimista, contudo, sem descurar os problemas que os vila-condenses vão proporcionar já na próxima jornada: "Será complicado porque o Rio Ave está lá em baixo e quer somar pontos. Em Vila do Conde vai ser uma luta, mas temos a ideia bem clara de lutar pelos três pontos."

Entretanto, a SAD foi multada num total de 7.171 euros por comportamento incorreto do público no jogo com o Sporting.