«Na Champions não mostravas amarelo»: Vítor Murta partilha motivo da expulsão de Pérez

Assim, todas as abordagens deste género tidas por um jogador de qualquer outra equipa deverá passar a ter o mesmo tratamento. Veremos se tal acontece. — Vitor Murta (@vitormurtabfc) September 24, 2023

A arbitragem de Artur Soares Dias no Sp. Braga-Boavista gerou muito desagrado nas hostes axadrezadas, sobretudo pela expulsão de Seba Pérez com um duplo amarelo mostrado em segundos. O médio foi admoestado uma primeira vez por uma falta e logo depois por protestos. A decisão deixou jogadores e equipa técnica dos boavisteiros incrédulos e levou até Vítor Murta, presidente do clube, a reagir através das redes sociais."Orgulhoso deste grupo! Artur Soares Dias é reconhecidamente um dos melhores árbitros portugueses. Por isso, só podemos esperar que uma decisão sua faça jurisprudência e seja tomada como exemplo pelos seus pares. Seba Pérez foi expulso por dizer 'na Champions não mostravas amarelo'", começou por escrever o líder dos axadrezados, acrescentando um apelo."Assim, todas as abordagens deste género tidas por um jogador de qualquer outra equipa deverá passar a ter o mesmo tratamento. Veremos se tal acontece", concluiu.