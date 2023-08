Nantes já terá princípio de acordo com o Boavista por Chidozie

O central Chidozie poderá estar muito perto de deixar o Boavista para rumar ao Nantes. De acordo com o jornal 'L'Équipe', o clube francês, que milita na Ligue 1, já terá chegado a um princípio de acordo com as panteras para a transferência do internacional nigeriano.A confirmar-se, o defesa, de 26 anos, vai regressar a um clube que já representou, em 2017/18, na altura por empréstimo do FC Porto. Pelos franceses, disputou 23 jogos, somando um golo e uma assistência. A sua chegada ao Nantes será para preencher a vaga deixada em aberto pela saída de Andrei Girotto, que rumou ao Al Taawon, da Arábia Saudita.