Nova lei da amnistia 'salva' presidente do Boavista

A recente Lei da Amnistia, formulada no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, realizada no início deste mês de agosto, entra em vigor esta sexta-feira, 1 de setembro, e o Conselho de Disciplina da FPF anunciou as primeiras ações de aplicação desta lei no futebol profissional, "que estabelece o perdão de penas e a amnistia de infrações".Vítor Murta, presidente do Boavista, é um dos amnistiados, no caso em dois processos disciplinares dos quais resultou a decisão de suspensão do dirigente axadrezado. Vasco Matos, atual treinador do Santa Clara e ex-adjunto do Casa Pia, também consta da lista de amnistiados, no caso em relação a uma multa, assim como Nuno Ribeiro, diretor de segurança do Boavista, e Rui Pedro Soares, presidente do B SAD.A medida é aplicada apenas a infrações disciplinares praticadas até às 00 horas de 19 de junho passado. "A Federação Portuguesa de Futebol solicitou à Liga Portugal, no dia 25 de agosto, a lista dos processos disciplinares e dos agentes desportivos que sejam pessoas singulares e que tenham sido sancionados por factos ocorridos antes de 19 de junho de 2023 que não constituam simultaneamente ilícitos penais não amnistiados por aquela lei e cujas sanções não estejam, à data de 1 de setembro, totalmente executadas", refere o comunicado do CD. A anterior lista de casos foi enviada à FPF e a Secção Profissional do CD determina, por fim, "a cessação da execução das sanções de suspensão dos agentes desportivos".