Nuno Pereira: «Faltou um pouco mais de controlo emocional»

Nuno Pereira, treinador-adjunto do Boavista, assumiu, no final do jogo com o Farense (), ter faltado "um pouco mais de controlo emocional" à sua equipa."Faltou um pouco mais de controlo emocional. Estávamos perante uma situação de desvantagem, conseguimos naquele momento o mais difícil [o golo do empate], atendendo ao tipo de jogo que estávamos a fazer. Após conseguir o mais difícil, era importante ter equilíbrio e controlo emocional, faltou-nos isso e depois sofremos dois golos que têm muito a ver com uma falta de equilíbrio naquele momento do jogo", atirou o técnico, em declarações na conferência de imprensa.E acrescentou: "Saída de Makouta? Foi uma questão tática e de estratégia. Optámos pela saída do Makouta, criando uma nuance diferente com o Masa, porque é um jogador mais refinado em termos técnicos. Foi só uma questão tática."