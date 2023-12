Agora é oficial: Petit já não é treinador do Boavista. O clube emitiu um comunicado esta terça-feira dando conta da revogação do contrato "por mútuo acordo".Após nova derrota, na Reboleira, diante do Estrela da Amadora, por 3-1, o técnico de 37 anos deixava já antever que o desfecho poderia ser o divórcio, um cenário adiantado já por Record . Depois da quinta jornada consecutiva a perder (Sporting, Rio Ave, Farense, Arouca e E. Amadora), série agravada pelos empates com Moreirense e Famalicão e ainda pela derrota com o Sp. Braga que remete para 18 de agosto a última vitória dos axadrezados, à ronda 5 da Liga, frente ao Chaves, Petit manifestou a sua insatisfação. "Sou o responsável e agora tenho três horas de viagem até ao Porto para pensar no meu futuro e no futuro do Boavista", atirou o treinador, ainda no 'José Gomes', antes de rumar à Invicta.Petit, recorde-se, tem uma longa ligação ao Boavista. Esta época, nos 16 jogos em que comandou a equipa, somou cinco vitórias, outros tantos empates e seis derrotas. Nas 175 partidas anteriores em que comandara os axadrezados, acumulara 64 triunfos. Como jogador, realizou 77 jogos ao longo de três épocas, marcando dez golos. A ligação de Petit ao clube em que iniciou a carreira de treinador, em 2012/13, chega assim ao fim."A Boavista Futebol Clube, Futebol SAD e o treinador Armando Teixeira acertaram, por mútuo acordo, a revogação do contrato que ligava as partes até ao final da presente temporada.O Boavista FC agradece todo o profissionalismo que Armando Teixeira e a sua equipa técnica colocaram ao serviço do Clube, desejando-lhes as maiores felicidades para os desafios que se seguem.Armando Teixeira esteve ao serviço do Boavista FC ao longo dos últimos dois anos, tendo havido sempre uma excelente relação entre o treinador e toda a estrutura da SAD, até porque é conhecido o carinho que Armando Teixeira sente pela Instituição que o formou como homem e jogador.Conselho de Administração da SADArmando Teixeira"