Onyemaechi em dúvida

Bruno Onyemaechi é a grande dúvida de Petit para Vila do Conde. O defesa-esquerdo apresentou queixas devido a um desconforto muscular e falhou o confronto com o Sporting. Vai ser avaliado diariamente para se perceber se estará ou não em perfeitas condições para o jogo do próximo domingo.