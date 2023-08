A estátua da Pantera, símbolo do Boavista que se encontra no exterior do Estádio do Bessa, foi vandalizada na madrugada deste sábado e Record apurou que as imagens de videovigilância vão ser entregues às autoridades.A estátua foi vandalizada com tinta azul. Durante a manhã, o clube axadrezado levou a cabo trabalhos de limpeza.O caso foi entregue às autoridades para apuramento das responsabilidades.