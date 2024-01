Pedro Malheiro afastado dos relvados entre três a quatro semanas

Contrariedade para o Boavista. O lateral Pedro Malheiro, que tem sido associado a uma possível transferência para o Benfica, vai estar ausente dos relvados entre três a quatro semanas, apurou. O defesa sofreu uma lesão muscular na coxa direita nos minutos finais do jogo com o FC Porto, que terminou com um empate a um golo (1-1).Assim, prevê-se que Pedro Malheiro falhe os três próximos encontros do Boavista, entre os quais a deslocação a Vizela (dia 14) e ao Benfica (dia 19) e ainda a receção ao Portimonense, tudo jogos a contar para o campeonato.