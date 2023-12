Petit admite deixar o Boavista: «A viagem é longa, três horas, tenho tempo para pensar»

Petit, treinador do Boavista, não está agarrado ao lugar. Pelo menos foi essa a ideia que passou no final do jogo com o Estrela da Amadora, em que os axadrezados perderam 3-1 e somaram a quinta derrota consecutiva.Na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, o treinador antecipou que vai ponderar se continua no clube. "Estamos numa fase em que a bola treme nos pés dos jogadores do Boavista. Agora tenho uma viagem longa, de três horas, para pensar no futuro do Boavista", resumiu.Logo de seguida, na conferência, alinhou pela mesma ideia: "Foi uma primeira parte sem muitas ocasiões de golo, fruto também da tabela classificativa e do momento das duas equipas. Na segunda parte, o Estrela da Amadora faz dois remates e marca três golos. Tentámos reagir com o 1-1, mas levámos logo com um golo. Não há nada a dizer, é fruto do momento. A bola está a 'picar' e as coisas não estão a correr como queríamos em termos de resultados. É o futebol. (...) Sou o responsável e tenho agora três horas de viagem até ao Porto para pensar no meu futuro e no futuro do Boavista".