Petit: «Chegamos aos 13 pontos porque tivemos uma primeira parte fantástica»

Petit mostrou-se contente com o resultado obtido na receção ao Chaves () e mostrou que apesar de tudo o que acontece "fora das quatro linhas", os jogadores continuam concentrados no que se pode fazer dentro de campo."Nós temos uma identidade e compromisso, tanto em termos individuais, como em termos coletivos. Só tivemos 3 ou 4 jogadores nas seleções, mas pudemos reforçar algumas ideias na nossa parte. Fomos iguais a nós proprios, sabíamos que íamos jogar em casa. Chegamos aos 13 pontos porque tivemos uma primeira parte fantástica. A segunda parte não foi tão boa porque sofremos de deslumbramento e não fomos tão agressivos. Mas valeu pelos três pontos porque era isso que queríamos, e muito", começou por dizer o treinador dos axadrezados, em declarações na conferência de imprensa."O Robert é um miúdo que estamos a trabalhar. Joga muito bem no apoio frontal e nas costas dos defesas. Jogamos ali com um triângulo no meio campo e o Robert dá muito apoio. Os jogadores permitem agilidade tática e às vezes temos um losango no meio-campo devido a esse apoio tão importante"."É do coletivo, do processo que temos feito, porque marcamos golos diferentes. Temos jogadores que sabem o espaço que podemos ocupar. Temos essa variabilidade em sistemas de jogo. A equipa está a crescer e a evoluir. É aí que o individual sobressai"."Só podemos controlar aquilo que é o processo de treino e de jogo. Temos muita juventude e jogadores experientes que tornam o processo de evolução ainda mais fácil. Todos do staff também ajudam a evoluir. Sabemos das dificuldades fora das quatro linhas, mas também sabemos que temos que continuar a trabalhar para vencer e estamos a conseguir"."Penso que será muscular. Dominou de pé direito e sentiu uma dorzinha na parte superior da coxa. Terá dois ou três dias para ser avaliado. Só amanhã ou daqui a dois dias é que podemos ver o que será"."Só pensamos em trabalhar, evoluir e crescer como equipa. Só conseguimos preparar um jogo de cada vez e o trabalho é evoluir. A partir daí é que olhamos para a tabela. Aqui não há deslumbramento, há sempre o querer crescer. Eu como treinador estou aqui para corrigir e preparar o jogo de Braga. Aliás, corrigir os erros e reforçar os pontos positivos", terminou.