Petit: «Continuar humildes, mas com a mesma vontade de vencer»

Petit deu corpo ao contexto adverso que espera o Boavista em Braga por força da esperada reação dos minhotos aos resultados negativos, mas também defendeu que a liderança nunca terá reflexos na postura axadrezada para justificar a ambição patenteada nas primeira jornadas, apesar de reconhecer que o bom arranque de época poderá "despertar mais respeito nos adversários"."A pressão está sempre presente, seja em que contexto for. Sabemos que temos um jogo com um grau de exigência elevado em Braga, até pela sequência de resultados negativos do nosso adversário, que tem uma equipa muito forte em função da qualidade e experiência de muitos elementos, mas vamos procurar continuar a fazer o que temos feito, que é apresentar qualidade de jogo, realizar uma boa partida e apresentar a mesma ambição de vencer", justificou Petit, ciente do amplo leque de soluções que revestem os arsenalistas: "Se analisarmos bem o Sp. Braga é fácil constatar que é uma equipa recheada de qualidade. Tem jogadores que foram campeões europeus e que jogaram em grandes equipas e em grandes campeonatos. Realizamos uma avaliação exaustiva para tentar tirar o melhor proveito possível, porque sabemos quais são as dificuldades que nos esperam, mas nunca vamos abdicar da nossa identidade ou deixar de mostrar ambição para discutir os três pontos".Considerações pragmáticas que Petit defende em função dos objectivos formulados pelos Boavista e dos reflexos da longevidade do campeonato."Acredito que as equipas olham para nós com mais respeito pelo que temos feito, mas temos de continuar com a mesma humildade. Isto é uma maratona e o objetivo é amealhar o máximo de pontos possível, pelo que não vamos mudar a nossa ambição nem deixar de trabalhar com o intuito de evoluir. Melhorar o individual para o colectivo ser mais forte", comentou Petit, para logo de seguida confirmar a ausência forçada do lateral Pedro Malheiro, bem como garantir total confiança na alternativa: "O Malheiro estava a atravessar um bom momento, mas vai ficar de fora algumas semanas devido a lesão muscular. Temos várias alternativas para essa posição, além de que nunca me refugiei com as ausências. É evidente que quero sempre ter os melhores à disposição, mas quem está é capaz de dar boa resposta e durante os treinos tenho a preocupação de falar alto para todos saberem quem é que pode jogar em determinadas posições quando for necessário".