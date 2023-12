Petit desconfia do Arouca e não abre o jogo sobre lesões: «Quero pôr o Daniel Sousa a pensar»

Entre jogadores de fora e outros em dúvida, o Boavista tem nove nomes no boletim clínico e pode defrontar o Arouca muito desfalcado. Bozeník, Agra, Rodrigo Abascal e Martim Tavares saíram lesionados do encontro anterior frente ao Arouca, em jogo da Taça de Portugal, e são casos para rever até à hora do reencontro entre as equipas, este sábado, ao passo que Luís Santos, Sasso, Dabó, César e Reisinho já estavam entregues ao departamento médico anteriormente. Questionado sobre que jogadores são recuperáveis, Petit não quis mostrar a mão."Não vou abrir muito o jogo. Quero pôr o Daniel Sousa a pensar, disse o técnico, que não quer agarrar-se à "desculpa das baixas" e está, por isso, focado em "arranjar soluções".Num fim-de-semana especial, em que celebra a "marca boa" dos dois anos ao leme do Boavista, Petit quer voltar aos triunfos, de forma a inverter o mau ciclo e "dar uma boa resposta em casa". Com mais conhecimento de causa sobre o Arouca de Daniel Sousa, que se estreou no banco arouquense na eliminatória da Taça em que eliminou as panteras, a meio da semana, o técnico do Boavista assumiu que já conhecia o trabalho do homólogo do Gil Vicente, estando, portanto, à espera do que encontrou. "Não fomos surpreendidos. Sabemos o que fez no Gil Vicente, estávamos à espera do 4-3-3. Acho que foi um outro detalhe que fez a diferença", referiu, querendo, agora em casa, conseguir outro resultado.A fase não é positiva e Petit admite que "ninguém está feliz" com o que se tem passado ao nível dos resultados, mas deixou elogios à "atitude dos jogadores". A nível pessoal, o técnico deixou uma garantia. "Quem me conhece sabe que não viro a cara à luta. Sempre foi assim, desde que sou treinador há oito anos. Estou no clube de que gosto, onde entrei aos nove anos", lembrou.