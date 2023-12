Petit desiludido com derrota: «Isto não é a nossa equipa»

A vitória do Arouca perante o Boavista (4-0) fez as bancadas do Estádio do Bessa soarem em contestação, após o apito final. Também após terminar o jogo, Petit mostrou-se desiludido com a derrota dilatada da equipa da casa e fez, citando, uma "análise simples" à partida."Foi uma noite muito má da nossa parte, porque entrámos e oferecemos logo um golo e o Arouca ficou confortável no jogo. Mais tarde, deram algumas ofertas e nós não aproveitámos, o que foi crucial mais tarde. Eles têm muita qualidade com jogadores muito impactantes, mas isso não significa que tinha de ser assim, desempenhámos muito mal o nosso papel", refletiu o técnico dos axadrezados.Petit fez mesmo um pedido de desculpas explícito aos adeptos das panteras, vincando "aspetos a melhorar dentro das quatro linhas". "Isto não é a minha equipa. Aliás, isto não é a nossa equipa. Pedimos desculpa aos adeptos, não somos nós, têm razão em estar chateados conosco. Quero agradecer por virem mesmo debaixo de chuva e vento. Já falei um pouco com os jogadores,vamos ver aquilo que correu mal. Vamos trabalhar para melhorar, isso é garantido", frisou.De facto, Petit referiu os problemas na defesa e os lesionados, em tom de conclusão da conferência pós-jogo. "A qualidade deles viu-se na partida. Mas eu, como responsável, tenho de analisar o que correu mal e a nossa defesa, com o Salvador [Agra] e o Filipe [Ferreira] a descerem no terreno na zona central, foi bastante desestabilizador. Contudo, esta equipa é a mesma só que com algumas ausências e lesionados. Cabe a nós recuperá-los e ver onde eles podem ajudar no futuro. Foi um mau jogo da nossa parte e até estarem disponíveis podemos passar por dificuldades", resumiu.