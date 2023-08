Petit e a receção ao Benfica: «Vamos trabalhar para alcançar um bom resultado»

Sem caras novas no plantel, devido ao impedimento de inscrever novos jogadores decretado pela FIFA, o Boavista inicia esta segunda-feira a sua campanha na Liga Betclic, com uma exigente receção ao Benfica marcada para as 20H45. No lançamento da partida, Petit garantiu uma equipa pronta para lutar pelos três pontos, apesar do período conturbado que o clube atravessa a nível financeiro. Além disso, o treinador confirmou que Chidozie e Bruno Onyemaechi, dois atletas muito cobiçados no mercado, estão disponíveis para ir a jogo.Que Boavista podemos esperar amanhã? "Não fugindo muito ao que tem sido este último ano e meio de ligação ao clube. Estamos a trabalhar com uma base da época passada, com 16 meninos que vieram da formação, num plantel de 32 jogadores. Desde esse primeiro jogo oficial, tivemos três semanas para preparar da melhor forma este jogo contra o Benfica, um adversário que vem moralizado, é campeão e acabou de conquistar a Supertaça, mas vamos trabalhar para alcançar um bom resultado, juntamente com os nossos adeptos e com a boa moldura humana que vai estar no estádio. Será um jogo extremamente difícil, mas queremos estar preparados para entrar bem no campeonato."Gestão dos jogadores perante a situação financeira do clube: "Só podemos controlar o nosso trabalho, tentar moralizar os jogadores e trabalhá-los para se apresentarem sempre da melhor forma. Nestas seis semanas desde que começamos a trabalhar eles têm sido excecionais, têm trabalhado e se aplicado no dia a dia. É normal que as notícias possam abalar um pouco, mas a nós compete-nos focá-los no trabalho e, estando eles a par dessa realidade, incutir neles o amor pela sua profissão, continuando a trabalhar todos os dias para serem mais fortes."Lesão do César: "O César vai estar parado muito tempo e depois temos o Tomé, que tem 16 anos, o Luís, que na época passada era júnior, e o João Gonçalves, que será com ele que vamos contar. Não vamos fugir à base do ano passado, é com esses que nos vamos apresentar amanhã, sabendo que do outro lado vai estar competente, com bons processos e bons jogadores, mas nós temos de fazer o nosso trabalhar e conseguir conquistar esses três pontos."Perda de cinco titulares em relação à época passada: "Claro que nós gostamos sempre de ter um plantel competitivo e repleto de jogadores de qualidade. Neste momento, temos um plantel com 32 jogadores, 16 da formação e alguns que regressam de empréstimo. Temos uma base importante da época passada, mas perdemos o Yusupha, o Ricardo Mangas, o Reggie Cannon, o Kenji Gorré e o Bracalli, além do Sasso que ainda não está recuperado, todos nomes importantes da última temporada. Os que estão disponíveis vão permitir-nos apresentar um bom onze amanhã, sermos fortes e rigorosos, sabendo que vamos passar por momentos difíceis, mas que quando tivermos bola teremos de ter qualidade e saber o que fazer."Diferenças no Benfica: "Estou mais preparado para o Benfica da 2.ª parte, com a entrada do Musa na frente, uma referência. Há algumas nuances em relação à época passada, faz muitas vezes um duplo pivô com o João Neves e o Kokcu, o Di María a vir muito do corredor para dentro. Há a dúvida entre o Aursnes e o João Mário, o Rafa e o Musa, mas nós trabalhamos para todos os cenários."Onyemaechi disponível para amanhã? "Sim, tanto o Bruno como o Chidozie estão prontos para amanhã."