Petit e a visita ao Rio Ave: «Vai ser um jogo muito perigoso»

Em busca de regressar às vitórias no campeonato, algo que não acontece desde a 5.ª jornada, o Boavista visita este domingo o Rio Ave (18 horas), que passou a ser o último classificado da prova após a vitória do Estoril frente ao FC Porto. Nesse sentido, Petit, treinador dos axadrezados, espera uma partida difícil e que se pode revelar perigosa para a sua equipa, pedindo por isso que os níveis de alerta sejam máximos e o que o jogo seja encarado como uma final."Vai ser um jogo muito perigoso, contra um adversário com qualidade, que está a atravessar um momento menos bom e nós estamos alerta para esses pormenores, para a classificação e para o que tem acontecido. Vamos encará-lo como temos encarado todos os jogos, ou seja, como uma final. Pela classificação atual do Rio Ave, vamos ter de encarar a partida com um alerta elevado, com as mesmas dinâmicas, a mesma atitude, respeitando o adversário, mas querendo fazer o nosso jogo e voltar às vitórias. Trabalhamos da mesma forma, vimos aquilo em que o Rio Ave é forte e o que podemos explorar. Esperamos um jogo difícil.""Sim, porque as equipas trabalham bem e têm qualidade. Podem atravessar momentos menos bons, mas nós não queremos ser surpreendidos. Queremos encarar o jogo como uma final, queremos voltar às vitórias, tal como o Rio Ave. Temos de ser iguais a nós próprios, sermos competitivos, com qualidade, num campo difícil devido ao vento e à chuva, que nos pode levar a ajustar um ou outro pormenor. Vai ser um jogo difícil. O Rio Ave quer reagir, mas nós queremos chegar aos 18 pontos. É esse o nosso objetivo e ambição.""Acreditamos sempre no nosso trabalho. Sabíamos que não poderíamos estar sempre a ganhar, porque o campeonato é muito competitivo e as equipas trabalham bem. Atravessámos uma boa fase no início da época, tivemos duas derrotas contra dois candidatos ao título, o Sp. Braga e o Sporting, mas em que fomos competitivos e disputamos o jogo até ao fim. Há pormenores que vamos analisando e corrigindo. Contra o Famalicão perdemos dois pontos a acabar e contra Moreirense também estivemos a ganhar. Faz parte do futebol. Temos de tentar melhorar sempre aquilo que estamos a fazer. Depois, tem havido lesões e castigos que obrigam a adaptar jogadores, mas faz parte da minha função arranjar soluções para colmatar as ausências. Apesar do momento menos bom em termos de resultados, continuamos a ser competitivos, com qualidade de jogo e a partida com o Sporting foi a primeira em que não marcamos. Vamos continuar com a mesma mentalidade, a mesma ambição, com o mesmo empenho no treino, o mesmo sorriso e alegria. Temos apenas duas derrotas, portanto temos feito um bom início de campeonato.""Perdemos alguns jogadores da época passada, mas o que cá estão, podiam jogar menos, mas já conheciam a nossa ideia, o nosso processo de treino e de jogo, pelo que se torna mais fácil. No Rio Ave também já trabalham juntos há alguns anos com o mesmo treinador. Às vezes esperamos começar bem a época e não conseguimos, faz parte. Depois de uma, duas, três derrotas, começa a haver uma desconfiança. Mas vai ser um jogo perigoso e nós estamos em alerta para encarar o jogo como uma final.""O Bruno já tem trabalhado connosco. Amanhã ainda temos mais um treino, mas está a sentir-se bem. Depois temos o Pedro Malheiro, o Dabó, o César e o Tomé que continuam fora.""Os jogadores japoneses têm uma mentalidade muito forte, mas precisam do seu tempo de adaptação à Europa. O Masaki Watai trabalha connosco já há uma época, por isso tem conhecimento do jogo, é inteligente, procura bem o espaço e joga a um ou dois toques. Tem crescido na equipa, tem tido a sua oportunidade e é um jogador com o qual contamos para o futuro. Estou satisfeito com o seu comportamento."