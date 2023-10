Petit e as ambições europeias: «No futuro, esperamos estar nessa situação»

Apesar de na última temporada, a visita ao Estádio do Bessa não ter corrido a favor do Sporting, com uma derrota por 2-1, Petit está à espera que os leões se apresentem "na máxima força"."O Sporting tem sete vitórias no campeonato, não pode ser encarado com leveza. São uma equipa muito bem definida e bem identificada. Da nossa parte, analisamos aquilo que eles podem criar, que irão, de certeza, ser algumas dificuldades. Para nós, só existe um moral de exigência equilibrado, porque queremos regressar a casa com uma vitória e vamos estar preparados para dar uma boa resposta", vincou o treinador dos axadrezados."Não, não creio que seja tão importante assim. Estes jogadores já estão habituados a jogar de três em três dias. São equipas estão preparadas desde o início para um calendário preenchido e com complicações. Da nossa parte, esperamos também estar, no futuro, nessa situação, a pensar na rotação do plantel e no desgaste que poderá vir de jogar na Europa. Do lado do Sporting, sabemos que poderá haver uma ou outra substituição Talvez o Nuno Santos pelo Matheus Reis, mas é esperar para ver. Tudo o que digo é que, até pelo respeito que têm pelo Boavista, o Sporting vai apresentar-se no seu máximo e com todas as peças para vencer amanhã.""O Sporting tem sete vitórias e um empate, mas nós só temos uma derrota e temos feito uma boa trajectória em cas. Esperamos continuar a estar à altura do desafio e sempre com o apoio dos nossos adeptos.""Pode estar presente, não discordo. Mas eles estão diferentes, com jogadores diferentes, com diferentes posições e a única coisa que está praticamente igual são os treinadores. O Sporting, a meu ver, mudou um pouco a sua estrutura, mudando os médios, que jogam em paralelo e poderá haver uma dinâmica ou outra diferente do ano passado. A equipa faz sempre muitos golos, penso que está, há 22 jogos, sem perder para o campeonato. Mas nós procuramos muito a baliza adversária e vamos ser um osso duro de roer, obviamente.""É importante, nós queremos passar a mensagem de que isto é uma fortaleza. E claro, o Boavista é um clube que tem a sua própria história no futebol português. Já estive dentro do campo como jogador, até como oponente. Sei, por experiência própria que não é fácil jogar no Estádio do Bessa, porque os adeptos têm a capacidade de influenciar e reconstruir a equipa, só assim podemos ter a possibilidade de ganhar. Mas é isso mesmo, só temos uma derrota com o Braga, que foi fora, e vamos lutar para manter este registo aqui em casa.""Não, o Malheiro ainda não está pronto e ainda tem um caminho a percorrer para estar apto. Os outros jogadores indisponíveis são o Dabó e o César.""É uma alternativa válida. Temos que estar concentrados nos nossos próprios comportamentos, mas como temos alguns dos mesmos elementos do ano passado, é uma alternativa, já que estão habituados a jogar nesses papéis. Agora, vamos ver o que apresentamos amanhã, temos sempre um plano B.""Claro que sim, é sempre motivação. Mas o clube está automaticamente motivado a ir sempre à procura dos três pontos. É a nossa ambição e parte da cultura deste clube."O Boavista vai receber o Sporting no Estádio do Bessa, nesta segunda-feira, no encontro de encerramento da 9ª jornada da Liga Betclic, às 20h15.