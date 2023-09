Petit e o jogo com o Famalicão: «Não vamos mudar a nossa forma de jogar»

Na ressaca da primeira derrota na Liga Betclic, na visita ao Sp. Braga (4-1) , o Boavista recebe, este sábado, o Famalicão com a missão clara de responder da melhor forma ao último resultado negativo. Na antevisão, Petit garantiu que a equipa trabalhou durante a semana com a mesma alegria e que está preparada para um encontro "de grau de exigência elevada", diante de um adversário muito consistente a nível defensivo."Prevejo um bom jogo, entre duas equipas com qualidade e bons plantéis. Sabemos que o Famalicão é das melhores equipas em termos de registo defensivo, não só em Portugal como também a nível europeu. Apesar de não ter feito muito golos, tem qualidade nos seus jogadores e no seu processo de jogo. Por ter uma defesa tão consistente, não é fácil criar situações de perigo contra eles. É uma equipa que sabe muito bem o que pretende no jogo. Em termos ofensivos, tem extremos agressivos no um contra um e rápidos, tendo depois o Cádiz como referência, tanto em apoio como na profundidade. Estudamos bem o Famalicão, mas não vamos mudar a nossa forma de jogar. Jogamos em casa, esperamos que os adeptos apareçam em grande número para nos apoiar e darmos uma boa resposta ao último resultado negativo. Será um jogo de grau de exigência elevada, até porque treinador e estrutura assumiram o desejo de ficar nos primeiros cinco lugares, por isso estaremos preparados para defrontar um bom adversário.""Trabalhamos com a mesma alegria do início da época, tentando sempre evoluir todos os dias e que as dinâmicas que nós propomos aos jogadores fiquem cada vez mais assimiladas, apesar de poder existir uma ou outra variável de jogo para jogo consoante o adversário. Claro que ficamos tristes [com a derrota], durante a viagem até aqui desde Braga e durante as primeiras horas, porque nunca gostamos de perder, mas temos de saber reagir. No dia a seguir tivemos treino, levantámos a cabeça, analisámos, corrigimos e preparamos o jogo de amanhã. É uma semana igual às outras.""Os jogadores são diferentes uns dos outros. O Seba Pérez é o nosso capitão, um jogador experiente e de muita qualidade, mas não está disponível, como já não esteve noutros jogos de épocas anteriores e os jogadores que entraram para essa posição cumpriram com o pedido. Quando trabalhamos eu falo alto para que todos possam ouvir aquilo que é pedido dentro das nossas dinâmicas. O jogador será diferente, seja o Joel Silva, o Vukotic, o Ibrahima ou o Reisinho, têm características diferentes, mas o mais importante é sabermos o que queremos para o jogo. Não nos falta só o Seba, também o Pedro Malheiro e claro que eu gostava de ter todos disponíveis. As adversidades de alguns são as oportunidades de outros, têm de as agarrar. Treinámos todos da mesma maneira e quando a oportunidade surge, têm de o demonstrar.""Tivemos de mexer numa ala, porque estava a jogar o Pedro Malheiro com o Salvador mais à frente. O Salvador é mais experiente e agressivo a defender. Frente ao Chaves, optei pelo Luís Santos porque o Salvador estava bem no ataque e não quis mexer aí. Depois de uma semana de trabalho, achámos que o Salvador seria a melhor opção. Temos ainda o menino Gonçalo, o Luís Santos ou até a possibilidade adaptar o Filipe Ferreira, mas que também vinha de lesão. Optámos pelo Salvador, que conhece bem a posição, sabe o que pretendemos, podemos ter de corrigir um ou outro pormenor porque não é a posição de raiz dele, mas também não era a do Malheiro e tem feito o que se tem visto. O Salvador tem cumprido com o que é exigido e analisa bem as posições que poderá ocupar."