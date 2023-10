Petit e os três jovens que brilham na Liga: «Temos de os meter sempre na linha...»

Esta semana ficou marcada pela eleição de Tiago Morais como o melhor jogador jovem da Liga Betclic para o Sindicato dos Jogadores, num pódio completo com outras duas panteras: Pedro Malheiro e João Gonçalves. Petit foi confrontado com este dado na conferência de imprensa deste sábado e reagiu assim."É fruto do trabalho deles, da ambição de quererem sempre melhorar. Para mim, como treinador, é um orgulho ter os três como os melhores jovens da competição. É o trabalho e a evolução deles, junto do plantel que também tem evoluído que lhes permite depois ganhar estes prémios individuais. Nós temos é que os meter sempre na linha, continuar a evoluir e a trabalhá-los para poder projetá-los ainda mais", comentou o treinador do Boavista.A propósito, Pedro Malheiro é um dos jogadores que tem estado condicionado por problemas físicos nestas semanas e ainda não é desta que irá a jogo. "O Malheiro ainda não está pronto para poder jogar. Ele fez quatro semanas desde que teve uma lesão muscular, lesão complicada, mas está a recuperar bem e a trabalhar no campo. Ainda temos mais uma semana até ao próximo jogo, quando estiver preparado vai ser mais uma seleção. O Ibrahima começou a treinar há dois dias connosco, temos o César, o Dabó e o Luís também, que já começou a trabalhar com a equipa", explicou.