Petit: «Esta equipa merece que a estrela mude um bocadinho»

Para lá do mau momento no campeonato, com três derrotas seguidas, o Boavista viu a má fase alastrar-se à Taça de Portugal, com a eliminação aos pés do Arouca, no desempate por penáltis. Após o jogo, Petit era o rosto da tristeza axadrezada, que foi ainda agravada por mais problemas físicos para a conta dos portuenses."Sensação de injustiça. Sim, pelo que foi o jogo por completo. Entrámos bem, estávamos a dominar, fomos dominantes. Na primeira parte tivemos temos três oportunidades claras e o Arouca faz um golo em mais uma situação de perda de bola. Uma no meio-campo, outra em que o Bruno Onyemaechi escorrega. Controlámos o jogo, reagimos, fomos para o empate, continuámos a acreditar, o Arouca faz o 2-1 num lance em que ainda não vi. Refrescámos por algumas lesões, tem sido isso ao longo das últimas oito semanas, com varias ausências e adaptações. Tive de tirar o Malheiro, passar o Filipe para a esquerda, o Salvador para a direita. Tive de adaptar o Berna, tivemos a saída do Rodrigo por lesão e depois tivemos a situação dos dois avançados, que tive de tirar também. Tive de adaptar, mas continuámos a acreditar e mesmo assim fizemos 2-2. Nos penáltis não fomos felizes, mas agora é preparar para domingo", considerou.O Malheiro vinha de nove semanas sem competição, vinha trabalhando connosco, mas integrado só esta semana. Fomos vendo como estava. Ao intervalo foi dando feedback que podia não estar a 100%. Aí adaptámos. Vi que não estava a dar e passámos para 4-3-3, mas tive de adaptar outra vez, com o Filipe para dentro, o Berna para a direita. Foram várias dificuldades ao longo do jogo todo. Estamos frustrados e tristes, mas tem de dar força para o campeonatoTemos algumas limitações, tentámos adaptar, mas não são iguais. Esperamos que recuperem. Não tivemos o Reisinho hoje também. Tem sido isto ao longo destas últimas semanas. Temos de arranjar soluções. Não estamos num bom momento, mas domingo temos mais um jogo com o Arouca. Agora é ver o que não foi bem feito durante o jogo, o que foi bem feito, tentar ver jogadores que vamos ter para domingo. São seis dias, vamos ter de adaptar outra vez. Temos de ser competitivos e esta equipa merece que a estrela mude um bocadinho