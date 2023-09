Petit: «Esta equipa tem muita ambição e quer sempre mais»

Eleito o treinador do mês de agosto da Liga Betclic, Petit recebeu esta tarde o prémio Vítor Oliveira. "Sinto-me feliz e em primeiro lugar quero partilhar este prémio com várias pessoas que estiveram comigo ao longo destes dois anos: desde o técnico de equipamentos, passando pelo departamento médico, aos seguranças, ao Miguel Cid e principalmente aos jogadores. Recebemos estes prémios fruto do trabalho diário deles e do nosso também, pois propomos uma ideia de jogo e eles têm cumprido", disse o treinador dos axadrezados, que são os surpreendentes líderes da Liga com 13 pontos.Petit foi naturalmente o mais votado pelos restantes treinadores e fez ainda questão de partilhar este prémio com a sua equipa técnica que "tem sido fantástica"."Temos ambição e estamos com os pés bem assentes no chão, já que o caminho ainda é muito longo. Vamos passo a passo e jogo a jogo e ter muitas coisas boas, pois o grupo é fantástico", sinalizou ainda, assumindo que a continuidade de grande parte do plantel tem sido decisiva para o bom desempenho do Boavista: "É muito mais fácil quando já temos uma base da época passada. Temos também uma boa sintonia com os nossos adeptos e uma equipa que dá sempre tudo em campo, que tem bons processos e muita qualidade. Temos feito um bom início de campeonato, mas esta equipa tem muita ambição, quer sempre mais e junto com os nossos adeptos, vamos fazer uma boa época."