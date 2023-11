Petit: «Esta paragem foi ótima para podermos retificar alguns pormenores»

Petit fez esta manhã a antevisão do jogo em Arouca, assumindo o regresso de Pedro Malheiro ao ativo e reconhecendo a importância de um confronto que coloca frente a frente duas equipas necessitadas de ganhar na Liga. A continuidade na Taça de Portugal é um objetivo claro, segundo o treinador do Boavista, até para respeitar a história dos axadrezados nesta competição."É verdade que não estamos num bom momento e esta paragem foi ótima para podermos retificar alguns pormenores que não estavam bem. Deu para refletir sobre o que fizemos nos últimos tempos para podermos voltar ao nível exibicional que mostrámos no início da época. Falámos muito sobre isso e os jogadores estiveram a ver isso para perceberem o que estava diferente. Também tivemos de mudar alguma coisa nos últimos tempos, por causa de jogadores que estiveram lesionados como o Malheiro, mas neste clube nunca nos desculpamos com as ausências. Estes quinze dias de pausa deram para melhorar o nosso processo, tanto em termos defensivos como ofensivos e foi nisso que nos focamos, percebendo que vamos defrontar um Arouca que também não está bem no campeonato e mudou agora de treinador e o Daniel Sousa fez um bom trabalho no Gil na época passada.""O Malheiro já está a trabalhar connosco e já poderá estar apto para poder jogar. Sentimos que é um jogador que nos faz falta, pois faz a diferença e quanto ao interesse de outros clubes isso acaba por ser natural e é também um trabalho do coletivo. Quando o coletivo trabalha bem sobressai o individual e foi isso que aconteceu com o Malheiro.""O Seba é um jogador com muita qualidade que já está cá há algum tempo. Chegar aos 100 jogos pelo Boavista é um feito notável e é uma referência no balneário e com muita qualidade. É um jogador muito importante para nós e se é um jogador ‘à Petit’ não sei porque são tempos diferentes.""Queremos sempre chegar o mais longe possível. O clube já ganhou várias vezes a Taça, mas estamos agora num momento diferente. A nossa ambição é passar jogo a jogo tentar chegar o mais longe que conseguirmos na competição, sendo que vamos agora jogar com um Arouca que como qualquer equipa também quer ganhar e neste caso também reagir ao momento que atravessa, mas nós temos de olhar para a nossa equipa e sinto a equipa confiante a querer ultrapassar este momento menos bom do campeonato e da época."Sendo um jogo a eliminar é sempre diferente do campeonato. Neste caso, nós não sabemos como poderá jogar o Arouca, pois este novo treinador jogava de forma diferente no Gil e fomos buscar o que ele tinha trabalhado lá. Mas o foco tem de ser sempre mais em nós o que podemos melhorar. Temos de ser inteligentes e saber controlar o jogo e os momentos em que temos de ter mais a bola ou acelerar. Esperamos um jogo difícil e queremos muito regressar às vitórias. Foi para isso que trabalhámos neste últimos quinze dias em que senti a equipa a querer reagir e nesse aspeto esperamos dar uma boa resposta amanhã em Arouca."