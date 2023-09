Petit esteve presente no Rio Ave-Famalicão

O treinador do Boavista, Petit, foi visto este sábado na arquibancada do Estádio dos Arcos, durante a partida entre o Rio Ave e o Famalicão, que terminou empatada a uma bola Os axadrezados enfrentam o Chaves nesta segunda-feira, no encontro de encerramento da quinta jornada da Liga Betclic. No entanto, o técnico das panteras poderá ter estado a observar de perto dois rivais que irá defrontar nas próximas jornadas. Os famalicenses vão visitar o Estádio do Bessa na sétima jornada do campeonato, enquanto os vila-condenses recebem, na décima jornada, o atual segundo classificado.Como tal, Petit poderá estar a olhar para o calendário com vista a manter a boa forma do Boavista, que não se encontrava numa situação tão positiva ao início da Liga desde 1995/96.