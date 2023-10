Petit: «Estivemos três meses sem GPS, foi a 'olhómetro', mas não foi por isso que deixamos de ter vitórias»

Petit revelou qual foi a estratégia que aplicou no seu balneário para gerir as emoções dos jogadores perante os conhecidos atrasos no pagamento de salários. "Os problemas financeiros deixam sempre o grupo inquieto, porque todos queremos comprar leitinho para os filhos, mas a minha posição foi ser sincero. O técnico é visto como um exemplo e não lhes pedi paciência porque eles já lá estão há tempo suficiente para perceber como as coisas são. Disse-lhes que não adianta ficar zangado porque só podemos controlar o nosso processo de trabalho", confidenciou o treinador, entre vários temas abordados no Canal 11, reconhecendo que tentou "transformar os problemas em motivo de união para fazer algo diferente": "Estivemos três meses sem GPS, foi a 'olhómetro', mas não foi por falta de GPS que deixamos de ter vitórias."





: P.M.