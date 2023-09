Petit: «Estou sempre à espera que os meus jogadores estejam motivados»

Na antevisão ao jogo de domingo com Estoril no Estádio António Coimbra da Mota, Petit mostrou-se agradado com o trabalho que os seus jogadores têm mostrado e confiante que os bons resultados podem continuar."Esta semana foi semelhante a todas as outras, no que toca à preparação e ao ritmo dos jogadores. Eles têm mostrado empenho, confiança e estão em constante evolução. Temos noção de que o Estoril é uma equipa forte, com muita qualidade individual e jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento. É uma equipa competente em casa e já mostrou isso este ano, apesar de resultados menos conseguidos fora", disse o treinador axadrezado.Robert Bozenik é o melhor marcador das panteras este ano, com 3 golos no campeonato e foi recentemente convocado para a seleção da Eslováquia. "É o fruto do trabalho que tem feito ao longo destes tempos, mas estou sempre à espera que os meus jogadores estejam motivados", atirou Petit, numa altura em que a Eslováquia vai enfrentar Portugal nesta pausa internacional. "É um orgulho para nós ele estar a representar a sua seleção diante da seleção portuguesa. Tem trabalhado bem e esperamos que continue a contribuir para o bem do coletivo e a ajudar os colegas a evoluir" concluiu.O antigo internacional deixou também rasgados elogios a Miguel Reisinho que, após problemas com lesões, tem entrado de novo na equipa principal. "Já está comigo há um ano e meio e tem evoluído imenso. Tenho estado muito contente com o que tem trabalhado, mas ritmo de treino é diferente de ritmo de jogo. Começou por jogar 45 minutos perante o Benfica, mas agora já jogou 81 minutos com o Casa Pia. Esperemos que continue a correr tudo conforme está previsto", esclareceu Petit, rematando que vai apresentar um "11 coeso e forte".