Petit justifica ida mais cedo para o balneário: «Foi para respirar e não ser expulso»

O resumo do Sp. Braga-Boavista: os golos, os casos e outros lances O resumo do Sp. Braga-Boavista: os golos, os casos e outros lances

Petit considerou que a vitória do Sp. Braga por 4-1 foi justa e desdramatizou a derrota, a 1.ª esta temporada na Liga Betclic."O que me deixou mais incomodado foi o resultado, porque o Sp. Braga foi um justo vencedor. Preparámos bem este jogo, apesar da limitação no lado direito. Entrámos bem, o Sp. Braga, após a troca das pilhas do árbitro, controlou e chegou ao golo. Estávamos ter dificuldades, mas reagimos bem, chegámos ao empate numa boa transição porque estudámos bem o adversário. Depois da expulsão ficou mais difícil, já 11 contra 11 o é. Tentámos controlar o jogo com um a menos, o sp: Braga marca, mas também podíamos ter feto o 2-2. Conversámos no intervalo e, num lance que poe haver uma falta, há um penálti. Nunca abdicámos da nossa ideia. Vitória justa do Sp. Braga, estamos tristes, mas é apenas uma derrota", disse."Foi para respirar e não ser expulso. Respirar um pouco, apenas isso.""Não quero entrar por aí. Respeito o Artur, é meu amigo. Gosto muito da Liga alemã, inglesa, os árbitros chamam os jogadores à parte e se queremos bons espetáculos. No primeiro amarelo até acho que nem é o Seba que comete falta. Se queremos evoluir temos de ter calma. Estava a ser um bom jogo 11 contra 11."