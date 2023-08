Petit: «Nunca me agarrei às dificuldades, tento sim encontrar soluções»

Petit não se agarra às dificuldades que o Boavista vai atravessando fora das quatro linhas, até porque dentro delas as coisas têm corrido muito bem, com a equipa a liderar o campeonato após duas jornadas."Desde que cheguei cá ao Boavista, há quase dois anos, nunca me agarrei às dificuldades mas tentei sim encontrar soluções. Sabemos que atravessamos dificuldades no dia a dia, que é publico. Nós podemos é controlar o grupo, que é forte, temos de olhar para o balneário, a evolução e amizade que há entre todos nas dificuldades que tentamos ultrapassar", disse Petit."Também fui jogador e penso como eles, comunico com eles, gosto de saber o que se passa dia a dia dos jogadores para poder ajudar, o nosso sucesso tem sido a união nas dificuldades que são presentes, sabendo ultrapassar isso. Quando tens um grupo forte, vamos conseguindo ultrapassar, com grupo forte, coeso", acrescentou."Há que valorizar o grupo do mais novo ao mais velho, o foco que podemos controlar é o treino, a evolução que temos, mas é nas dificuldades que crescemos, não olhando às dificuldades mas sim ao que controlamos, o treino, o jogo, e eles têm dado boas respostas nos jogos", sublinhou o treinador da pantera, de 46 anos.Como já mencionámos, o Boavista é líder da classificação e vai, este domingo, defrontar o Casa Pia. "Temos de ser humildes, iguais a nos próprios, dar o mérito aos jogadores que trabalham dia-a-dia para crescermos como grupo. Amanhã esperamos um jogo contra uma equipa que conhecemos da época passada, mudando um ou outro pormenor na forma de defender. Queremos entrar fortes, será um jogo equilibrado, vamos tentar ter mais bola, criar oportunidades, consentir poucas oportunidades ao Casa Pia", analisou."Queremos dar continuidade ao bom início do campeonato, mas mantendo os pés bem assentes na terra, a equipa tem sido capaz de criar situações, bons jogos, com muita qualidade", disse Petit.