Petit: «Nunca virámos a cara à luta»

Petit destacou a atitude do Boavista que arrancaram a Liga Betclic 2023/24 com uma vitória frente ao Benfica por 3-2."Em primeiro lugar, [quero] dar os parabéns aos jogadores, foram fantásticos, e aos adeptos. Só podemos controlar o nosso processo de treino. A equipa tem vindo a crescer, nunca virámos a cara à luta. É uma vitória merecida contra equipa forte, que vinha moralizada da Supertaça. Soubemos reagir durante o jogo, conseguimos o empate e depois o 2-2 e o 3-2, fruto do acreditar. Por vezes não é fácil jogar com mais um, porque há tendência de querer ir muito para a frente e destapar muito atrás. O Benfica, tendo jogadores fortes na transição, poderia criar-nos algumas dificuldades. Não podemos sofrer o primeiro golo. Na 2.ª parte, onde quisemos ganhar, onde mudámos. Com três jogadores no meio-campo com amarelos que nos poderia por o jogo em causa. Foi uma vitória justa para os meus jogadores", disse o treinador do Boavista à Sport TV."Por vezes não é lançar por lançar. Há jogadores que trabalham comigo há quase dois anos, que têm vindo da formação. Temos seis jogadores da formação no plantel principal, com uma base da época passada que nos permite dar esse suporte aos mais jovens para crescerem e serem mais fortes no coletivo. Deu-lhes os parabéns agora, porque o grupo é que faz uma equipa. Tenho um grupo fantástico. Todos estão a remar para o mesmo lado. Vamos todos os dias ultrapassar barreiras para nos superar-nos todos os dias. Por isso há que lhes dar os parabéns e aos nossos adeptos.""Há sempre uma primeira vez. Na 1.ª jornada também era importante entrar bem, sabendo que o Benfica é uma equipa forte e candidato ao título. Tivemos a felicidade, a estrelinha, mas isso também se trabalha", concluiu.