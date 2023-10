Petit pretende contrariar passado recente na Taça: «Queremos ser uma certeza, não a surpresa»

O Boavista tem cinco Taças de Portugal no seu palmarés (três na década de 70 e duas na de 90), mas o seu passado recente na prova rainha tem sido tudo menos feliz. Nas últimas quatro temporadas, os axadrezados só por uma vez seguiram em frente no arranque da campanha, tendo perdido para Chaves (2019/20), Rio Ave (2021/22) e Machico (2022/23) na 3.ª eliminatória, a que marca a estreia dos clubes da 1.ª Liga. Em 2020/21, ainda derrotaram o Vizela, mas sucumbiram logo depois diante do Estoril."O Boavista tem caído, na época passada saímos no primeiro jogo. Queremos muito passar, é uma competição que todos têm o sonho de ir à final e nós não fugimos à regra. O nosso foco é o jogo de amanhã, um jogo a eliminar. Também é fruto das equipas de divisões inferiores trabalham muito bem, têm bons jogadores e bons treinadores. Não queremos ser a surpresa, mas sim uma certeza, fazer um bom jogo e passar a eliminatória. Temos esse sonho, mas ele ainda está muito longe e temos é de passar a eliminatória e ir passo a passo", afirmou o treinador Petit, em conferência de imprensa de lançamento do jogo com a UD Oliveirense, este domingo à noite, em Oliveira de Azeméis."É um adversário da 2.ª Liga que começou bem a época, tem feito bons resultados e praticado bom futebol. Será um jogo de exigência elevada, mas estamos preparados e focados em passar a eliminatória", disse o treinador axadrezado, que admite "uma ou outra alteração, mas mantendo a matriz da equipa". "Não queremos ser surpreendidos na eliminatória", justificou.