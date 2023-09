Petit: «Sabemos aquilo que queremos e acho que este grupo é fantástico»

As declarações de Petit, treinador do Boavista, após triunfo () sobre o Estoril na 4.ª ronda da Liga Betclic."Sabíamos que o Estoril ia reagir, que foi o que aconteceu, com mais posse de bola, mais chegadas à nossa área, e tivemos ainda outra situação com o Tiago Morais, que também teve mais uma oportunidade. Acho que foi um jogo aberto, com várias oportunidades. Temos, desde a época passada, uma base de jogadores que já estão a trabalhar comigo vai fazer agora dois anos, juntamente com outros que estavam emprestados e agora regressaram. O que pretendemos a nível de treino é a evolução constante", começou por dizer o técnico dos axadrezados, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Pelas expectativas dos sócios, por aquilo que o Boavista já foi no passado e as dificuldades que atravessou até este momento - e que continuam - nós nunca viramos a cara à luta, sabemos aquilo que queremos e acho que este grupo é fantástico, com muita juventude.""Claro que nós, treinadores, gostamos sempre de ter um plantel competitivo, com dois jogadores por cada posição, mas nós focamo-nos é naqueles que temos, naqueles com quem vamos para a frente e felizmente não perdemos ninguém neste mercado", terminou.