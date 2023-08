Petit: «Segredo para bom arranque é o trabalho desenvolvido por grupo que mostrou personalidade e qualidade»

Petit, treinador do Boavista, gostou do que viu em Portimão: "O segredo para este bom arranque é o trabalho desenvolvido por um grupo fantástico, que mostrou personalidade e qualidade e entrou muito bem no jogo, sabendo depois sofrer na segunda parte, com o resultado a afigurar-se justo." O técnico axadrezado espera que o mercado não lhe leve os melhores jogadores: "Já disse ao presidente que não pode sair ninguém, até porque o plantel é curto."