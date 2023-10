Petit: «Sinto-me orgulhoso com o grupo de jogadores que tenho»

Petit salientou que a derrota (0-2) frente ao Sporting não estava nos planos do Boavista, mas não deixou de elogiar a exibição dos seus jogadores. O técnico dos axadrezados sublinhou, porém, que o resultado esteve em aberto até bem perto do fim, ainda que os leões tenham conseguido criar situações de perigo nos últimos minutos."Fizemos um bom jogo. Defrontámos o líder, uma equipa com muita qualidade, com processos bem definidos. Foi um jogo intenso, bem jogado. Só nos últimos minutos, e disse isso aos meus jogadores, é que não gostei porque o resultado poderia ficar desnivelado. O jogo esteve sempre até ao fim. Na primeira parte o Sporting faz o golo e nós tivemos a oportunidade do Robert. O Sporting controlou mais o jogo, mas também tivemos períodos com bola e chegamos à área. Na segunda parte tivemos o mesmo compromisso de alterar, sabendo que se vamos muito na pressão, o Sporting é uma equipa que consegue ligar muito bem o jogo interior e acelera. Tivemos essa paciência. Conseguimos chegar à igualdade… mas por uns centímetros não conseguimos. Depois num lance em que poderíamos ter definido de outra maneira dá o segundo golo do Sporting. Tentámos, mudámos alguma posições e metemos juventude dentro do campo. Não era o resultado que queríamos, mas temos que continuar", disse o técnico dos axadrezados à SportTV, frisando que não se vai queixar das opções que tem à disposição."Sabemos os jogadores que temos e é com eles que vamos para a frente. Não me queixo. Tento evoluir sempre estes, não quero ser repetitivo. Temos jogadores da formação e eles estão a crescer… e têm que crescer mais rápido. Isso notou-se com um ou outro pormenor dentro de campo. Também defrontámos um adversário difícil, contra um candidato ao titulo. Temos que dar a volta no próximo jogo, em Vila do Conde. São os jogadores que temos e têm que evoluir."Petit respondeu ainda às vozes que continuam a referir que o Boavista pratica um estilo de jogo defensivo. "Já na época passada fomos a quinta melhor equipa em termos ofensivos. Sempre valorizando os ativos. Como treinador, o mais importante é valorizar e fazer crescer os jogadores. Dar uma imagem diferente e sermos mais ambiciosos. Sinto-me orgulhoso com o grupo de jogadores que tenho. O Sporting foi melhor. É futebol", afirmou.