Petit sobre salários em atraso: «Não escondo que passamos por momentos difíceis fora das 4 linhas»

O Boavista vai receber esta segunda-feira o Chaves no Estádio do Bessa, num jogo em que assume claro favoritismo pelos momentos distintos que ambas as equipas atravessam. No entanto, Petit desvaloriza o momento de forma e lembra que a paragem no campeonato pode ter sido aproveitada pelos transmontanos para "rectificarem algumas coisas"."Conheço bem o José Gomes, trabalha sempre com afinco e dedicação e pode surpreender qualquer adversário. Acredito que trabalhou durante esta pausa internacional para ultrapassar o mau momento", disse o treinador do Boavista, que não abdica do "foco total" em "trabalhar o que a equipa tem vindo a fazer", referindo-se ao bom momento dos axadrezados, sem uma única derrota no campeonato até ao momento."Acredito que o Chaves possa mesmo jogar de diferentes formas. Começa os jogos com 4x4x1x1 depois passa a 4x4x2 e ainda faz algumas partidas com um 4x2x3x1. Trabalhamos sobre essa agilidade e sobre alguns pontos fracos como a lateral direita deles, já que eles têm o João (Correia), titular habitual, lesionado e de fora para a partida", prosseguiu o técnico axadrezado. Petit também foi recentemente considerado por Vítor Murta o "melhor treinador de sempre do Boavista" , mas ao refletir sobre isso disse não se ver "nesse patamar". "O Boavista fez agora 120 anos. Penso que passaram aqui grandes treinadores. Três são grandes referências, como José Maria Pedroto, Manuel José e o Jaime Pacheco. Estou a fazer o meu trabalho, mas é claro que fico satisfeito e ainda não me vejo num patamar acima de qualquer desses três nomes", esclareceu o atual treinador, que também não esconde o "mau momento" que o clube apresenta em relação aos salários em atraso a alguns funcionários, também explicado pelo dirigente máximo das Panteras "Não escondo que, fora das 4 linhas, passamos por momentos difíceis, mas o meu foco e o da equipa é sempre trabalhar para o plano desportivo e vencer os jogos que temos pela frente", disse, frisando que o "foco máximo está no jogo de amanhã".Por fim, em relação a Gaius Makouta ter sido considerado o melhor médio do mês de agosto da Liga Betclic , Petit referiu que, apesar de "estar contente" com o prémio, o "trabalho coletivo" da equipa axadrezada é uma das "principais razões" para que o sucesso continue. "O Malheiro também esteve nomeado para melhor defesa e eu via este prémio a ser entregue a qualquer dos nosso médios, sejam eles o Seba (Pérez) ou o Reisinho. O Gaius venceu, estou muito contente e isto só é fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver", concluiu.