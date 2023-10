Presidente promete pagar aos funcionários e Boavista regressa à normalidade

A agitação que nos últimos dias afetou o Boavista aparentemente serenou. Depois de se resolver a questão dos elementos do departamento médico, o presidente do clube, Vítor Murta, teve ontem uma reunião com os funcionários, onde prometeu regularizar os salários em atraso a curto prazo.Esta manhã o clima era de normalidade, não apenas nos gabinetes mas também no relvado, com a equipa a trabalhar nas condições habituais.Recorde-se que os elementos do departamento médico do clube recusaram-se a comparecer no treino de sábado devido a salários em atraso, o que obrigou Petit a cancelar a sessão.O treinador teve de cancelar também o treino de ontem, pois os funcionários não compareceram ao trabalho, pelo mesmo motivo.