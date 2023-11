Reisinho desfalca Boavista por três semanas

Miguel Reisinho sofreu um forte traumatismo e será carta fora do baralho de Petit para as próximas três semanas, falhando assim os dois jogos que se seguem com o Arouca, o primeiro para a Taça de Portugal, dia 26.O médio, de resto, já não viajou com a comitiva dos axadrezados que seguiu na tarde desta quarta-feira rumo a Maiorca, onde amanhã a equipa realiza um jogo particular à porta fechada, às 10 horas, frente aos ilhéus que estão no 17.º lugar da Liga espanhola.Registe-se que Reisinho junta-se ao lote de lesionados composto por Sasso, Pedro Malheiro, Augusto Dabó e César, sendo que para além destes também não seguiram viajem para Maiorca obviamente os seis internacionais que estão aos serviços das seleções, no caso Bozeník, Chidozie, Bruno Onyemaechi, Makouta, Tiago Morais e Tomé Sousa.