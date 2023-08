Relvado do Bessa com bom aspeto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido interditado, em virtude do mau estado em que se encontrava na receção à U. Leiria, o relvado do Bessa deverá ser hoje aprovado, sem reservas, pela Comissão Técnica de Vistorias (CTV) da Liga, que realiza a sua última visita ao recinto.

A expectativa é mesmo essa, até porque o tapete verde respondeu bem ao tratamento a que foi submetido nas últimas semanas, como de resto ficou ontem a perceber-se através de uma fotografia publicada pelo Boavista nas suas redes sociais.

Goleada aos sub-19

A equipa principal do Boavista goleou ontem os sub-19 do clube por 8-0. Os golos da formação orientada por Petit foram apontados por Chidozie, Tiago Morais, Tiago Machado, Martim Tavares e Bozeník, este último com um póquer.