Relvado do Estádio do Bessa ficou em mau estado

O relvado do Estádio do Bessa não aguentou a sobrecarga do jogo e ficou em visível mau estado. A Liga já havia interdito provisoriamente o recinto nas vésperas de iniciar o campeonato, mas depois do que se viu ontem, os responsáveis axadrezados terão de tomar medidas para recuperar o tapete e continuarem a jogar no Estádio do Bessa.