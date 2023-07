Rescisão unilateral de Cannon com o Boavista: caso já está entregue à Comissão Arbitral

O caso da rescisão unilateral de Reggie Cannon com o Boavista já está entregue à Comissão Arbitral Paritária, que irá avaliar o processo. O defesa norte-americano rescindiu alegando pagamentos em atraso, algo que o Boavista refuta desde há cerca de duas semanas, quando a notícia veio a público.Ora, segundo apurámos junto de fonte próxima ao processo, o Boavista tem a situação regularizada junto da Liga e documentos que atestam que Cannon recebeu tudo a que tinha direito. Estando o caso entregue à Comissão Arbitral, o clube que contratar o jogador também poderá sofrer consequências."Reggie Cannon vai ter de provar tudo o que disse em tribunal. Pelo facto dele ter rescindido o contrato de forma unilateral, o clube que o vier a contratar também será solidário com a posição indevidamente assumida pelo jogador", afirmou o presidente do Boavista, Vítor Murta, aUma posição do dirigente que reforça aquela que já tinha tomado. "Para quem disse numa entrevista muito recente que queria ser capitão do Boavista na próxima época, estou muito surpreendido com esta notícia, mas é uma decisão do jogador, que agora terá de comprovar em tribunal. O Boavista tem os salários em dia e está completamente tranquilo quanto a esta matéria", registou Vítor Murta na altura.O Boavista reforça a sua posição em relação a esta matéria na sequência de recentes declarações de Reggie Cannon à ESPN. "Nos últimos três anos, só fui pago a tempo uma vez. Tem sido difícil para os jogadores e para o staff. Vieram notícias de que o staff já não recebe há seis meses...", referiu Cannon.